Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно об успешной операции украинских птичек?

В субботу, 21 февраля, "Птицы 1" отдельного центра Сил беспилотных систем в координации с КЦ middle strike СБС осуществили успешное поражение РЗСВ врага – "Торнадо-С" или "Смерч". Система находилась на боевой позиции на временно оккупированной территории Запорожской области.

По словам "Мадьяра", это самая мощная РСЗО в линейке российских реактивных систем залпового огня - "Град" (калибр 122 миллиметров), "Ураган" (220 миллиметров), "Смерч" (300 миллиметров).

Модернизированная система "Смерч" использует широкий спектр реактивных снарядов и способна наносить удары на расстоянии до 120 километров. Именно эти установки наносили значительные разрушения мирным населенным пунктам, в частности Харькову, Запорожью, Сумам, Херсону и Никополю.

Какие потери враг понес недавно?