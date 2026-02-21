Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
Что известно об успешной операции украинских птичек?
В субботу, 21 февраля, "Птицы 1" отдельного центра Сил беспилотных систем в координации с КЦ middle strike СБС осуществили успешное поражение РЗСВ врага – "Торнадо-С" или "Смерч". Система находилась на боевой позиции на временно оккупированной территории Запорожской области.
По словам "Мадьяра", это самая мощная РСЗО в линейке российских реактивных систем залпового огня - "Град" (калибр 122 миллиметров), "Ураган" (220 миллиметров), "Смерч" (300 миллиметров).
Модернизированная система "Смерч" использует широкий спектр реактивных снарядов и способна наносить удары на расстоянии до 120 километров. Именно эти установки наносили значительные разрушения мирным населенным пунктам, в частности Харькову, Запорожью, Сумам, Херсону и Никополю.
Какие потери враг понес недавно?
За последние сутки Силы обороны ликвидировали 1 010 вражеских солдат и сбили один вертолет. Кроме того, Россия потеряла 2 РСЗО, 1 танк, 3 боевых бронированных машины и 42 артиллерийские системы.
За сутки 20 февраля украинскими подразделениями было уничтожено три российские системы ПВО "Тор". Они базировались на временно оккупированной территории Запорожской области. Общая стоимость этих установок оценивается в около 75 миллионов долларов.
Операторы СБС на Донецком направлении уничтожили российский ракетный комплекс "Оса". Именно он прикрывал подразделения и важные объекты противника от авиации, ракет и БпЛА.