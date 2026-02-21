Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как удалось уничтожить три комплекса "Тор"?

Дроны 1 отдельного центра Сил беспилотных систем 20 февраля, с помощью координации центра middle strike, одномоментно уничтожили три системы ПВО противника.

Вновь созданный координационный центр СБС набирает обороты. За ночь минус 75 миллионов долларов, но прежде всего – удар по ближнему эшелону червивой ПВО, что всегда наносит существенные хлопоты. Когда те многотоварные чесотки закончатся,

– говорится в сообщении.

"Мадьяр" отметил, что уничтожение подобных ЗРК является одной из главных задач Птиц СБС. По врагу применяли ударный беспилотник FP-2 (middle strike) с боевой частью 60 килограммов, что не дал бы шансов легкобронированному ЗРК.

Как украинские бойцы уничтожили российские ЗРК: смотрите видео

Какие еще потери понес противник?