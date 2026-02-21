Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.
Как удалось уничтожить три комплекса "Тор"?
Дроны 1 отдельного центра Сил беспилотных систем 20 февраля, с помощью координации центра middle strike, одномоментно уничтожили три системы ПВО противника.
Вновь созданный координационный центр СБС набирает обороты. За ночь минус 75 миллионов долларов, но прежде всего – удар по ближнему эшелону червивой ПВО, что всегда наносит существенные хлопоты. Когда те многотоварные чесотки закончатся,
– говорится в сообщении.
"Мадьяр" отметил, что уничтожение подобных ЗРК является одной из главных задач Птиц СБС. По врагу применяли ударный беспилотник FP-2 (middle strike) с боевой частью 60 килограммов, что не дал бы шансов легкобронированному ЗРК.
Как украинские бойцы уничтожили российские ЗРК: смотрите видео
Какие еще потери понес противник?
- За прошедшие сутки россияне потеряли примерно 970 военных, а с начала полномасштабного вторжения их потери превысили 1,25 миллиона человек, 11,6 тысяч танков и более 24 тысяч боевых бронированных машин.
- Операторы Сил беспилотных систем ВСУ в Донецкой области успешно уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса", который прикрывал подразделения и важные объекты врага. Комплекс является одной из самых распространенных систем ПВО в армии РФ.
- Также украинские Силы специальных операций нанесли серьезные удары по военной инфраструктуре врага на временно оккупированных территориях. В частности, в Пасечном уничтожили хранилище ракетного комплекса "Искандер", а в Высоком – пункт управления дронами "Рубикон", в общем поражено более 10 объектов противника.