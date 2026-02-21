Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
К теме "Хробача" ПВО сильно пострадала: за одну ночь уничтожены три российские системы "Тор"
Каковы потери врага за последние сутки?
С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году противник потерял:
- личного состава – около 1 258 890 (+1 010);
- танков – 11 685 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 063 (+3);
- артиллерийских систем – 37 429 (+42);
- РСЗВ – 1 651 (+2);
- средств ПВО – 1 303 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527);
- крылатых ракет – 4 314 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 295 (+183);
- специальной техники – 4 073 (+0).
Какие потери у врага на 21 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кстати, генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в эфире 24 Канала высказал мнение, что есть пределы того, как долго Россия будет иметь возможность пополнять потери. Так, в январе 2026 года Россия понесла потери в личном составе на 9 тысяч больше, чем смогла компенсировать.
Какие тенденции в потерях россиян в личном составе?
Издание The New York Post писало, что отключение Starlink для россиян изменило баланс сил в пользу Украины. Это привело к значительному уменьшению штурмовых операций России и росту потерь российских военных.
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Россия теряет больше военных, чем успевает мобилизовать. Поэтому Москва вынуждена привлекать тысячи людей из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.
Гили также рассказывал, что сейчас соотношение потерь между российскими войсками и украинскими защитниками на отдельных участках фронта достигло 1 к 25 в пользу ВСУ. Это объясняется масштабным и точным применением беспилотников Силами обороны.