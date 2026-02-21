Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

К теме "Хробача" ПВО сильно пострадала: за одну ночь уничтожены три российские системы "Тор"

Каковы потери врага за последние сутки?

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году противник потерял:

личного состава – около 1 258 890 (+1 010);

танков – 11 685 (+1);

боевых бронированных машин – 24 063 (+3);

артиллерийских систем – 37 429 (+42);

РСЗВ – 1 651 (+2);

средств ПВО – 1 303 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527);

крылатых ракет – 4 314 (+0);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 79 295 (+183);

специальной техники – 4 073 (+0).



Какие потери у врага на 21 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кстати, генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в эфире 24 Канала высказал мнение, что есть пределы того, как долго Россия будет иметь возможность пополнять потери. Так, в январе 2026 года Россия понесла потери в личном составе на 9 тысяч больше, чем смогла компенсировать.

Какие тенденции в потерях россиян в личном составе?