Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про успішну операцію українських пташок?

У суботу, 21 лютого, "Птахи 1" окремого центру Сил безпілотних систем у координації з КЦ middle strike СБС здійснили успішне ураження РЗСВ ворога – "Торнадо-С" чи "Смерч". Система перебувала на бойовій позиції на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За словами "Мадяра", це найпотужніша РСЗВ в лінійці російських реактивних систем залпового вогню - "Град" (калібр 122 міліметрів), "Ураган" (220 міліметрів), "Смерч" (300 міліметрів).

Модернізована система "Смерч" використовує широкий спектр реактивних снарядів і здатна завдавати ударів на відстані до 120 кілометрів. Саме ці установки завдавали значних руйнувань мирним населеним пунктам, зокрема Харкову, Запоріжжю, Сумам, Херсону та Нікополю.

Який втрат ворог зазнав нещодавно?