Історик, офіцер Хорунжої служби 2 корпусу НГУ "Хартія" Вахтанг Кіпіані пояснив 24 Каналу, що якщо ворог каже, що вб'є, йому треба вірити та знищувати загрозу зсередини, перш ніж вимагати цього від інших.

Чому Європа досі не готова протистояти Росії?

Знищення енергетики України змусило Європу переосмислити підходи до безпеки – з'явився консенсус щодо мілітаризації, захисту інфраструктури та будівництва інституцій.

Проте попри все побачене, більшість експертів вважає, бо Європа досі не готова протистояти реальній загрозі, бо стара політична звичка ховати голову в пісок нікуди не зникла.

Російська, китайська, іранська і північнокорейська вісь зла – це не абстракція, а реальність. Якщо не зупинити їх зараз в Україні, вони розширюватимуть експансію по всій планеті. Після Бучі та Ізюму які ще потрібні аргументи німецьким, голландським чи іспанським обивателям, що це може статися і з ними?

– зазначив Кіпіані.

Фотографія вбитої жінки з манікюром з-під Києва – символ абсолютної безкарності. Російський снайпер вбив її просто тому, що міг, без жодних стримувань з боку міжнародного права чи суспільного осуду. Це означає, що під загрозою – будь-який європеєць: чи то німкеня, голландець, шведський пенсіонер чи фінська дитина.

Чому проросійські сили досі впливають на українську політику?

Світ повільно усвідомлює загрозу – Польща і Німеччина вже переозброюються. Але Україна сама у 2014 році не знищила власну "п'яту колону", хоча і критикує Німеччину за те, що проросійські сили вільно діють на її території.

Роками ми гралися з ворогами – Партія регіонів, Компартія, ОПЗЖ існували вільно, а їхні депутати досі сидять у парламенті. Чи маємо ми моральне право когось критикувати, якщо вороги України – ціла фракція в Раді на чолі з людьми, які їздили до Путіна і Медведєва та просували інтереси Газпрому?

– наголосив Кіпіані.

Україна вчинила як повоєнна Німеччина, яка заборонила НСДАП, але залишила нацистів при владі. Натомість Україна мала б стати світовим взірцем боротьби з внутрішнім ворогом і чесного використання західної допомоги.

"Росія вела війну проти України ще з 1990-х років, інвестуючи в Крим, але українська влада не попереджала суспільство про загрозу. Зараз ми маємо довести до кінця люстрацію – позбутися провайдерів російської політики всередині країни, і лише тоді матимемо моральне право дорікати іншим", – сказав Кіпіані.

Зверніть увагу! Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що сподівається стати першим на цій посаді, хто розгорне британські війська в Україні, що символізуватиме завершення війни та встановлення миру. Обговорення можливого розміщення іноземного контингенту в Україні у разі укладення мирної угоди тривають ще з 2024 року

