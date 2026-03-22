БпЛА змінюють курс і можуть атакувати одразу кілька населених пунктів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Що відомо про атаку?

Одеська область увечері опинилася під загрозою масованої атаки ударних безпілотників, які заходять із боку Чорного моря.

За попередньою інформацією з моніторингових каналів, спочатку в районі Тендрівської коси зафіксували близько 15 дронів. Вони рухалися у напрямку Одеського району.

Згодом стало відомо, що безпілотники підлітають із моря до узбережжя в районі Грибівки, Дальника та Кароліно-Бугаза.

Близько 15 нових БпЛА заходять із моря та рухаються в бік узбережжя,

– повідомляли моніторингові ресурси.

Водночас фіксувалася зміна їхнього маршруту. Частина дронів могла розвернутися у бік Чорноморська – подібна тактика вже застосовувалася під час попередніх обстрілів.

Також розглядалися інші можливі напрямки руху – зокрема, Овідіополь та Білгород-Дністровський. Згодом кількість безпілотників зросла до 20 одиниць.

За оперативною інформацією, зафіксовано рух дронів одразу за кількома курсами:

у напрямку Барабоя;

у напрямку Сергіївки;

у напрямку Чорноморська.

Сили протиповітряної оборони вже розпочали роботу по цілях. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ситуація залишається напруженою.

Інформація щодо можливих влучань або постраждалих наразі уточнюється.

