Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Что известно об атаке?
Руководитель ОВА сообщил, что в течение ночи вражеские беспилотники атаковали регион, под российским ударом оказалась гражданская инфраструктура. По его словам, в результате этого произошло попадание в жилой дом.
Согласно обнародованной информации, также один из дронов попал в промышленные объекты в Полтавском районе. Всего из-за атаки на регион, к сожалению, погиб один человек, информации о пострадавших нет.
Соболезнования родным и близким,
– написал он.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки местные власти не указывают.
Какие последствия ночной атаки?
- Россия нанесла массированный удар по Одессе. В целом в результате атаки пострадали по меньшей мере 11 человек. Количество жертв возросло до 2. Спасатели достали из-под завалов одного из домов тело еще одного человека.
- После попадания в роддом временно приостановили госпитализацию пациентов, удар пришелся на крышу здания. Известно, что в медучреждении находились более 30 пациенток, в частности новорожденные и роженицы.
- Также российская армия осуществила массированную атаку на Кривой Рог, нанеся удар по северной части города. Россияне попали в промышленное предприятие, есть жертва, Сейчас продолжается аварийно-спасательная операция.