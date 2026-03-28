Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно об атаке?

Руководитель ОВА сообщил, что в течение ночи вражеские беспилотники атаковали регион, под российским ударом оказалась гражданская инфраструктура. По его словам, в результате этого произошло попадание в жилой дом.

Согласно обнародованной информации, также один из дронов попал в промышленные объекты в Полтавском районе. Всего из-за атаки на регион, к сожалению, погиб один человек, информации о пострадавших нет.

Соболезнования родным и близким,

– написал он.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки местные власти не указывают.

