Известно, что в медучреждении находились более 30 пациенток, в частности новорожденные и роженицы. Об этом сообщили в роддоме №5 города Одессы, передает Общественное.
Что известно о работе роддома после атаки?
В Одессе в результате атаки дронов-камикадзе был поврежден роддом, из-за чего медучреждение вынуждено временно приостановить плановую госпитализацию. Удар пришелся по крыше здания.
По официальной информации, в результате атаки на город один человек скончался в больнице от полученных травм. Еще 11 человек получили ранения, среди них – девятилетний ребенок. По данным Минздрава, на момент атаки в роддоме находились 33 пациентки, из которых 22 – роженицы, а также 19 новорожденных. Всех женщин оперативно эвакуировали в другие медицинские учреждения города. Двух младенцев перевели в Одесскую областную клиническую детскую больницу.
В роддоме №5 сообщили, что из-за последствий обстрела временно прекращают прием пациентов на плановую госпитализацию. Сейчас медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, а соответствующие службы ликвидируют последствия атаки.
Последствия атаки на роддом в Одессе / ГСЧС Одесской области
Какие города пострадали в результате ночной атаки россиян?
В ночь на 28 марта, в результате атаки в Одессе пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них ребенок, всем оказывают медицинскую помощь, один человек умер в больнице. В городе зафиксировано попадание в крышу роддома, а также значительные повреждения жилых домов в разных районах.
В Приморском районе повреждены балконы, выбиты окна и произошли пожары, в частном секторе горели дома, которые спасатели уже потушили. Кроме того, в Хаджибейском районе пылали квартиры и крыша многоэтажки, а в Киевском – повреждены нежилые здания и жилье, в целом уничтожено более 10 автомобилей.
28 марта россияне атаковали Кривой Рог, попав в промышленное предприятие, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения. Известно, что на предприятии возник пожар, продолжается ликвидация последствий и проведения аварийно-спасательной операции.