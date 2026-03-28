Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку?

Керівник ОВА повідомив, що впродовж ночі ворожі безпілотники атакували регіон, під російським ударом опинилася цивільна інфраструктура. За його словами, внаслідок цього сталося влучання у житловий будинок.

Згідно з оприлюдненою інформацію, також один із дронів влучив у промислові об'єкти у Полтавському районі. Загалом через атаку на регіон, на жаль, загинула одна людина, інформації про постраждалих немає.

Співчуття рідним та близьким,

– написав він.

Детальнішої інформації стосовно наслідків ворожої атаки місцева влада не вказує.

