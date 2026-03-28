О последствиях атаки дронов рассказали в ГСЧС. Видео после удара опубликовали местные телеграмм каналы.
Смотрите также В атаке на Одессу привлекли около 60 дронов, – Зеленский
Что известно об атаке на роддом?
В ночь на субботу, 28 марта, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые. По данным председателя Одесской ОВА Сергея Лысака, атака на Одессу произошла около 01:50 в Приморском районе, где дрон попал в роддом.
На момент атаки в медучреждении находились 33 пациентки, из них 22 роженицы, а также 19 новорожденных. Из-за атаки повреждена крыша роддома, эвакуирован 81 человек. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Пациентов оперативно эвакуировали. Врачи не растерялись и начали тушить возгорание самостоятельно до прибытия спасателей. Министерство здравоохранения сообщило, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, а рожениц и младенцев перевели в другие медицинские учреждения.
Родильный дом после атаки дронов / Телеграм-канал "Думская"
Родильный дом временно приостановил плановые госпитализации из-за угрозы дальнейших атак.
Что известно о массированной атаке на Украину?
Россия осуществила массированный удар дронами по Одессе, в результате чего погибли люди и пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть ребенок. Атака повредила гражданскую инфраструктуру, в Приморском районе разрушен жилой фонд, произошли пожары.
28 марта россияне атаковали Кривой Рог, попав в промышленное предприятие, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения. Известно, что во время утренней атаки на город погиб 28-летний мужчина, а ранения получил мужчина 50 лет. Он на амбулаторном лечении.
Также в ночь на 28 марта Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками, в результате чего погиб один человек. Известно, что дроны попали в жилой дом и промышленные объекты.