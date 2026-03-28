Про наслідки атаки дронів розповіли в ДСНС. Відео після удару опублікували місцеві-телеграм канали.

Що відомо про атаку на пологовий будинок?

У ніч на суботу, 28 березня, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. В місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, є загиблі та поранені. За даними голови Одеської ОВА Сергія Лисака, атака на Одесу сталася близько 01:50 у Приморському районі, де дрон влучив у пологовий будинок.

На момент атаки у медзакладі перебували 33 пацієнтки, з них 22 породіллі, а також 19 новонароджених. Через атаку пошкоджено дах пологового будинку, евакуйовано 81 людину. На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції, щоб надати допомогу постраждалим.

Пацієнтів оперативно евакуювали. Лікарі не розгубилися і почали гасити спалах самотужки до прибуття рятувальників. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що всім постраждалим надають необхідну допомогу, а породіль та немовлят перевели до інших медичних закладів.

Пологовий будинок після атаки дронів / Телеграм-канал "Думская"

Пологовий будинок тимчасово призупинив планові госпіталізації через загрозу подальших атак.

