Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Какие последствия атак врага по портам Одесской области 28 марта?

Олег Кипер отметил, что в одном из портов в результате атаки беспилотником повреждена зерновая галерея и пустой резервуар.

Информация о пострадавших не поступала,
– отметил чиновник.

На местах событий работают все экстренные службы.

Куда Россия била в Одессе в субботу?

  • Одессу ночью 28 марта массово атаковали ударные БПЛА, из-за чего в городе были взрывы. Позже стало известно о разрушении жилого сектора и инфраструктуры.

  • Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в целом в результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек, среди которых есть один ребенок. Также известно о гибели 2 человек.

  • Одним из мест вражеских попаданий стал роддом, где находились 33 пациентки и 19 новорожденных. Из-за атаки была повреждена крыша, из медучреждения эвакуировали 81 человека, а пострадавших перевели в другие медицинские учреждения.

  • Владимир Зеленский отметил, что Россия нанесла массированный удар по Одессе, использовав более 60 дронов. Президент подчеркнул, что под ударом оказалась гражданская инфраструктура, поэтому подобная атака не имела никакого военного смысла.