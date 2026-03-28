Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
До теми Наслідки погані, – Братчук розповів, куди била Росія по Одесі
Які наслідки атак ворога по портах Одеської області 28 березня?
Олег Кіпер зазначив, що в одному з портів внаслідок атаки безпілотником пошкоджена зернова галерея та порожній резервуар.
Інформація про постраждалих не надходила,
– зазначив посадовець.
На місцях подій працюють усі екстрені служби.
Куди Росія била в Одесі в суботу?
Одесу вночі 28 березня масово атакували ударні БпЛА, через що у місті були вибухи. Пізніше стало відомо про руйнування житлового сектору та інфраструктури.
Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що загалом внаслідок атаки постраждало щонайменше 12 осіб, серед яких є одна дитина. Також відомо про загибель 2 осіб.
Одним із місць ворожих влучань став пологовий будинок, де перебували 33 пацієнтки та 19 новонароджених. Через атаку було пошкоджено дах, з медзакладу евакуювали 81 людину, а постраждалих перевели до інших медичних закладів.
Володимир Зеленський зауважив, що Росія завдала масованого удару по Одесі, використавши понад 60 дронів. Президент підкреслив, що під ударом опинилася цивільна інфраструктура, тому подібна атака не мала жодного військового сенсу.