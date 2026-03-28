Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що "Шахедів" було дійсно багато. Ворог також використовував дрони-обманки, аби виснажити протиповітряну оборону.

Що відомо про атаку по Одесі 28 березня?

За словами Братчука, російські безпілотники заходили з різних боків по Одесі. По них працювали і різні засоби ППО, і мобільні вогневі групи, і дрони-перехоплювачі. Збити вдалося значну кількість, але, на жаль, є і погані наслідки. Наразі відомо про 2 загиблих. Також 11 людей зазнали поранень.

Били і по житлових будинках. Знаємо про жінку, яка померла від поранень. Потім під завалами знайшли чоловіка. Пошкоджено понад 10 автівок, дві п'ятиповерхівки, 10 багатоповерхівок. Також пошкоджені навчальні заклади,

– розповів Братчук.

Відомо, що ворог вдарив по пологовому будинку. На той момент там перебувало 33 пацієнти. На щастя, їх вдалося своєчасно евакуювати. Також росіяни вдарили і по припортовій інфраструктурі.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни запустили понад 60 ударних безпілотників по Одесі. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Під ранок російські загарбники здійснили третю хвилю нальоту. Сили протиповітряної оборони успішно відбили цю атаку.

