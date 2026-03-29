Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Що відомо про атаку на місто?

У місті Конотоп на Сумщині 29 березня зафіксували ворожий удар, унаслідок якого пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Маємо приліт. Цивільна інфраструктура та житловий фонд міста… Це терористичний акт з боку москвитів!

– написав мер.

Наразі деталі щодо масштабів руйнувань уточнюються. Інформації про постраждалих станом на момент повідомлення не оприлюднено.

Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

