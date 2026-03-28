Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія може робити такі нальоти майже безперервними. За його словами, цим ворог одночасно тероризує цивільних, перевантажує українську ППО і намагається показати світу, що готовий продовжувати війну.

Росія хоче зробити тривогу в тилу майже безперервною

Росіяни, схоже, пробують розтягувати удари не лише для того, щоб бити довше, а й щоб змінити саме відчуття життя в тилу. Коли атака триває майже добу, повітряна тривога перестає сприйматися як окремий епізод і починає виснажувати весь день. Так, на думку Гетьмана, ворог намагається перенести в мирніші регіони ту нервову напругу, яка давно стала звичною біля лінії фронту.

Є така інформація, що вони хочуть робити такі нальоти постійними, щоб було щось схоже на ситуацію на лінії фронту. Там постійно щось дзижчить. Вони хочуть зробити те саме з тією частиною нашої держави, яка не знаходиться безпосередньо біля лінії фронту,

– пояснив Гетьман.

Така тактика б'є не лише по нервах, а й по звичному ритму країни. Коли тривоги лунають постійно, гірше працює транспорт, зупиняються окремі підприємства, а подекуди люди навіть не можуть нормально купити найнеобхідніше. Йдеться вже не про одну нічну атаку, а про спробу зламати повсякденне життя через постійне очікування нових запусків.

Вони намагалися тероризувати наше цивільне населення для того, щоб посіяти паніку, зневіру, негативні думки, настрій чи висловлювання,

– наголосив майор у відставці.

Для таких ударів Росія може використовувати не обов'язково максимальні залпи щоночі, а постійний тиск меншою кількістю цілей. Якщо ця схема справді стане системною, то головний розрахунок буде на виснаження людей, порушення нормальної роботи міст і постійний психологічний тиск далеко від фронту.

Росія показує світу, що готова продовжувати війну

Такі розтягнуті в часі атаки мають не лише психологічний, а й політичний ефект. Москва намагається показати, що в неї вистачає ресурсу на масштабні удари і що вона не збирається відмовлятися від своїх цілей. Це сигнал не тільки Україні, а й тим партнерам, які тиснуть на Київ у темі можливих домовленостей.

Інша причина, я думаю, це показати в першу чергу американцям, що вони здатні робити великі атаки, що в них все добре зі зброєю, що в них вистачає ресурсів, щоб досягати цілей не дипломатичним, а військовим шляхом,

– пояснив Гетьман.

Паралельно з цим Росія намагається витиснути з таких нальотів і чисто військовий результат. Коли удари тривають довго і йдуть хвилями, це дає змогу дивитися, як саме реагує українська протиповітряна оборона, де вона щільніша, а де є вразливі місця. Тобто йдеться не лише про терор, а й про спробу промацати нашу систему захисту під час масованого тиску.

До уваги! Повітряні сили повідомляли, що лише вдень 24 березня Росія запустила ще 556 ударних безпілотників, а загалом за добу – 948 дронів різних типів. Станом на 18:00 ППО збила або подавила 541 ціль, але попередньо зафіксували 15 влучань. Під ударами були Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні області, а відбиття атаки тривало впродовж усього дня.

Водночас сам масштаб таких нальотів ще не означає високої результативності. Він нагадав, що зараз ефективність російських дронів значно нижча, ніж на початку їх масового застосування, і в середньому до цілей доходить лише невелика частина.

