Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала объяснил, что Россия может делать такие налеты почти непрерывными. По его словам, этим враг одновременно терроризирует гражданских, перегружает украинскую ПВО и пытается показать миру, что готов продолжать войну.
Россия хочет сделать тревогу в тылу почти непрерывной
Россияне, похоже, пробуют растягивать удары не только для того, чтобы бить дольше, но и чтобы изменить само ощущение жизни в тылу. Когда атака длится почти сутки, воздушная тревога перестает восприниматься как отдельный эпизод и начинает истощать весь день. Так, по мнению Гетьмана, враг пытается перенести в более мирные регионы то нервное напряжение, которое давно стало привычным у линии фронта.
Есть такая информация, что они хотят делать такие налеты постоянными, чтобы было что-то похожее на ситуацию на линии фронта. Там постоянно что-то жужжит. Они хотят сделать то же самое с той частью нашего государства, которая не находится непосредственно у линии фронта,
– объяснил Гетьман.
Такая тактика бьет не только по нервам, но и по привычному ритму страны. Когда тревоги звучат постоянно, хуже работает транспорт, останавливаются отдельные предприятия, а иногда люди даже не могут нормально купить самое необходимое. Речь идет уже не об одной ночной атаке, а о попытке сломать повседневную жизнь из-за постоянного ожидания новых запусков.
Они пытались терроризировать наше гражданское население для того, чтобы посеять панику, уныние, негативные мысли, настроение или высказывания,
– подчеркнул майор в отставке.
Для таких ударов Россия может использовать не обязательно максимальные залпы каждую ночь, а постоянное давление меньшим количеством целей. Если эта схема действительно станет системной, то главный расчет будет на истощение людей, нарушение нормальной работы городов и постоянное психологическое давление вдали от фронта.
Россия показывает миру, что готова продолжать войну
Такие растянутые во времени атаки имеют не только психологический, но и политический эффект. Москва пытается показать, что у нее хватает ресурса на масштабные удары и что она не собирается отказываться от своих целей. Это сигнал не только Украине, но и тем партнерам, которые давят на Киев в теме возможных договоренностей.
Другая причина, я думаю, это показать в первую очередь американцам, что они способны делать большие атаки, что у них все хорошо с оружием, что у них хватает ресурсов, чтобы достигать целей не дипломатическим, а военным путем,
– объяснил Гетьман.
Параллельно с этим Россия пытается выжать из таких налетов и чисто военный результат. Когда удары длятся долго и идут волнами, это позволяет смотреть, как именно реагирует украинская противовоздушная оборона, где она плотнее, а где есть уязвимые места. То есть речь идет не только о терроре, но и о попытке прощупать нашу систему защиты во время массированного давления.
К сведению! Воздушные силы сообщали, что только днем 24 марта Россия запустила еще 556 ударных беспилотников, а всего за сутки – 948 дронов различных типов. По состоянию на 18:00 ПВО сбила или подавила 541 цель, но предварительно зафиксировали 15 попаданий. Под ударами были Полтавщина, Киевщина, Николаевщина, Винницкая область и западные области, а отражение атаки продолжалось в течение всего дня.
В то же время сам масштаб таких налетов еще не означает высокой результативности. Он напомнил, что сейчас эффективность российских дронов значительно ниже, чем в начале их массового применения, и в среднем до целей доходит лишь небольшая часть.
Что известно о дневной атаке 24 марта?
- Нетипичная массированная атака 24 марта началась еще ночью и продолжилась днем. Василий Пехньо связал это с ударом Сил обороны по комплексу "Бастион-М" в Крыму, который сорвал удар "Цирконами". Он также обратил внимание на восстановление российской сети ретрансляторов, что позволяет "Шахедам" лететь дальше и точнее управляться.
- Анатолий Храпчинский добавляет, что враг тестировал новые возможности связи и пытался истощить украинскую ПВО непрерывными пусками дронов.
- Андрей Ткачук считает, что дневной налет имел не столько военную, сколько психологическую цель. По его словам, Россия сознательно била тогда, когда люди были на улицах, на работе и в движении по городу, чтобы посеять панику и усилить давление на тыл. Он отметил, что после зимы эффект от ударов по энергетике для врага ослабевает, поэтому Москва смещает акцент на показательный террор против гражданских городов.