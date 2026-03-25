Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что такой формат удара имел не только тактический смысл. По его словам, Россия сознательно выбрала дневную атаку, чтобы давить именно на гражданских и усилить панику в городах.

Дневная атака "Шахедами" по гражданским городам

Ткачук считает, что дневной налет дронов не был попыткой тихо пробить украинскую ПВО и ударить по какому-то важному объекту. Наоборот, днем такие цели более заметны, а значит Россия сознательно шла на другой эффект. Он объяснил это желанием бить именно по городам и гражданским, когда люди на работе, на улицах и в дороге, чтобы посеять панику и ударить по настроениям в тылу.

Я более чем уверен, что это просто террористический акт россиян против гражданского населения, на которое надо давить, которое надо уничтожать, которое надо дисбалансировать,

– объяснил Ткачук.

Он также обратил внимание, что после зимы для России ослабевает эффект от ударов по энергообъектам, поэтому она ищет другой способ давления на людей.

К слову: В ночь на 24 марта Силы обороны Украины ударили по российскому береговому комплексу "Бастион-М" в Крыму. В районе Актачи украинские военные обнаружили колонну установок, которая двигалась на боевые позиции, и нанесли удар. В результате одну пусковую установку уничтожили вместе с двумя ракетами "Циркон", еще одну повредили. Также сообщалось о потерях среди личного состава противника.

Теплая погода, больше людей в городах и оживленное дневное движение, по его словам, дали врагу возможность сделать атаку максимально заметной и болезненной именно для гражданского населения. Он предположил, что после этого россияне еще и будут разгонять информационные вбросы, чтобы усилить напряжение между городами и внутри страны.

Они решили просто бить по центрам гражданских городов. И сейчас еще будут разгонять ИПСО-темы, мол, вот видите, наконец война до Львова добралась,

– подчеркнул майор ВСУ.

Он назвал такую атаку не военной необходимостью, а привычной для России гибридной тактикой. Ее цель, по его словам, не только нанести вред, но и создать страх, нервозность и ощущение уязвимости далеко от фронта.

Россия выбрала день для максимальной видимости удара

Дневной запуск такого количества дронов не дает России особого преимущества для удара по военным или стратегическим целям. Ночью "Шахеды" сбивать сложнее, а днем их лучше видят и мобильно-огневые группы, и пилоты истребителей. Поэтому такой формат атаки Ткачук связывает не со стремлением достичь военного результата, а с желанием сделать удар максимально заметным для гражданских.

"Шахед" труднее сбить ночью, чем днем. Когда труднее, ты не используешь такое количество дронов для того, чтобы днем поразить какое-то стратегическое предприятие, военное, государственное или энергообъект. Ты это делаешь четко для того, чтобы провести террористический акт,

– объяснил Ткачук.

Он также связал это с тем, что после зимы России труднее достигать того самого давления ударами по энергетике, который она пыталась создавать раньше. На фронте, по его словам, у врага тоже нет успехов, которыми можно было бы хвастаться, поэтому он давит на украинское общество другими методами. Именно отсюда, как считает Ткачук, и такая циничная ставка на дневной террор против городов.

Зима закончилась, все тяжелее и тяжелее даются для них последствия ударов по энергообъектам,

– подчеркнул майор ВСУ.

Россия сознательно смещает акцент с военного эффекта на психологический. Ей важно не только нанести вред, но и показательно ударить тогда, когда это видит больше всего людей.

