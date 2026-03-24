Однако риск новых ударов остается достаточно высоким. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.

Где сейчас вражеские цели?

22:57, 24 марта

Полтавщина: БпЛА – в направлении Миргорода.

22:57, 24 марта

Группа БпЛА – курсом на Павлоград.

22:57, 24 марта

БпЛА – в направлении Кривого Рога.

22:56, 24 марта

Группы БпЛА с Сумщины и Харьковщины – в направлении Полтавщины.

22:56, 24 марта

Харьковщина: БпЛА – в направлении Змиева, Чугуева.

Сумская область: БпЛА – курсом на Шостку, Глухов.

22:56, 24 марта

БпЛА – в направлении Днепра.

22:55, 24 марта

Черниговщина: БпЛА – курсом на Чернигов, Седнев, Мену.

22:55, 24 марта

Группа БпЛА из Запорожской области – курсом на Днепропетровщину.

22:55, 24 марта

БпЛА – над Сумами.

22:54, 24 марта

БпЛА – в направлении Запорожья.

22:52, 24 марта

БпЛА в Одесскую область с Черного моря.