Однак ризик нових ударів залишається досить високим. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги.

Де зараз ворожі цілі?

22:57, 24 березня

Вибух на Дніпропетровщині

У Павлограді на Дніпропетровщині об 10:50 пролунав вибух.

Наразі інформація щодо наслідків та можливих постраждалих уточнюється.

22:57, 24 березня

Полтавщина: БпЛА – у напрямку Миргорода.

22:57, 24 березня

Група БпЛА – курсом на Павлоград.

22:57, 24 березня

БпЛА – у напрямку Кривого Рогу.

22:56, 24 березня

Групи БпЛА із Сумщини та Харківщини – у напрямку Полтавщини.

22:56, 24 березня

Харківщина: БпЛА – у напрямку Змієва, Чугуєва.

Сумщина: БпЛА – курсом на Шостку, Глухів.

22:56, 24 березня

БпЛА – у напрямку Дніпра.

22:55, 24 березня

Чернігівщина: БпЛА – курсом на Чернігів, Седнів, Мену.

22:55, 24 березня

Група БпЛА із Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину.

22:55, 24 березня

БпЛА – над Сумами.

22:54, 24 березня

БпЛА – у напрямку Запоріжжя.

22:52, 24 березня

БпЛА на Одещину з Чорного моря.