Однак ризик нових ударів залишається досить високим. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги.
Дивіться також Україна зазнала масованої атаки "Шахедами": де лунали вибухи та які наслідки ударів
Де зараз ворожі цілі?
У Павлограді на Дніпропетровщині об 10:50 пролунав вибух. Наразі інформація щодо наслідків та можливих постраждалих уточнюється. Полтавщина: БпЛА – у напрямку Миргорода. Група БпЛА – курсом на Павлоград. БпЛА – у напрямку Кривого Рогу. Групи БпЛА із Сумщини та Харківщини – у напрямку Полтавщини. Харківщина: БпЛА – у напрямку Змієва, Чугуєва. Сумщина: БпЛА – курсом на Шостку, Глухів. БпЛА – у напрямку Дніпра. Чернігівщина: БпЛА – курсом на Чернігів, Седнів, Мену. Група БпЛА із Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину. БпЛА – над Сумами. БпЛА – у напрямку Запоріжжя. БпЛА на Одещину з Чорного моря.
Вибух на Дніпропетровщині
У Павлограді на Дніпропетровщині об 10:50 пролунав вибух.
Наразі інформація щодо наслідків та можливих постраждалих уточнюється.
Полтавщина: БпЛА – у напрямку Миргорода.
Група БпЛА – курсом на Павлоград.
БпЛА – у напрямку Кривого Рогу.
Групи БпЛА із Сумщини та Харківщини – у напрямку Полтавщини.
Харківщина: БпЛА – у напрямку Змієва, Чугуєва.
Сумщина: БпЛА – курсом на Шостку, Глухів.
БпЛА – у напрямку Дніпра.
Чернігівщина: БпЛА – курсом на Чернігів, Седнів, Мену.
Група БпЛА із Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА – над Сумами.
БпЛА – у напрямку Запоріжжя.
БпЛА на Одещину з Чорного моря.