Хоча зима закінчилася, і план ворога заморозити українців провалився, повітряні атаки на нашу країну тривають. Очікується, що навесні та влітку Росія може зосередитися на ударах по системах водопостачання.
Де є загроза ударів дронами?
Області, в яких оголосили тривогу: дивіться на карті
18:14, 28 березня
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.
- БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний.
- БпЛА на сході Київщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА на сході Черкащини, курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Білгород Дністровський район Одещини.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
18:01, 28 березня
БпЛА на Київщині повз Згурівку, курсом на Яготин.
17:48, 28 березня
БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину/Полтавщину.
17:35, 28 березня
- Декілька груп БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Білгород Дністровський район Одещини.
- БпЛА в Бериславському районі Херсонщини, курс північно-західний.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
- БпЛА в центральні та південній частинах Сумщини, курс західний.
16:58, 28 березня
- Декілька БпЛА на півночі Чернігівщини, повз Семенівку/Холми, курс південний.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Білгород Дністровський район Одещини.
16:51, 28 березня
БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.