Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила депутат горсовета Светлана Осауленко.
Что известно о трагедии в Одессе?
Депутат отметила, что 28 марта враг нанес сильнейший удар по жилому фонду города.
По ее словам, в результате вражеской атаки погибли два человека, среди них – мать второклассника. Он остался сиротой.
В соцсетях одесситы пытались разыскать родных мальчика, и предварительно удалось установить связь с отцом, который не проживал с семьей.
Сейчас мальчик находится в больнице с травмой ноги, однако, его состояние стабильное.
Он остался без жилья и без мамы – и пока даже не знает о потере,
– добавила Осауленко.
Она отметила, что в больнице с ребенком работают психологи, а неравнодушные приносят необходимые вещи – одежду, средства гигиены и игрушки.
Важно! Той ночью в результате атаки вражеских воздушных целей на Одессу были травмированы 16 человек, повреждена гражданская инфраструктура, машины – в городе вспыхнули многочисленные пожары. Также серьезные повреждения зафиксированы в офисе медиа "Суспільне". Из-за разрушения здание не подлежит восстановлению. Досталось и роддома. На момент атаки там находилось 33 женщины и 19 новорожденных. К счастью, обошлось без жертв и раненых.
Последствия атак на украинские города: что известно?
В результате атаки на Чернигов 29 марта был поврежден объект критической инфраструктуры. Около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
В тот же день враг бил по Конотопу. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.
29 марта в Николаевской области умерла 13-летняя девочка, которая получила травмы во время атаки российских ударных беспилотников 28 марта.