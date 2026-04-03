Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також Росія масовано атакує Україну дронами та ракетами: де лунають вибухи та які наслідки

Що відомо про трагедію на Київщині?

Внаслідок атаки на Київщину є один загиблий та вісім постраждалих, серед яких дитина. За словами ОВА, усім людям наразі надається необхідна медична допомога.

Загалом наслідки обстрілу фіксують у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах: там пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об'єкти.

Як повідомляють телеграм-канали, загиблим був охоронець на будівництві у Вишневому. У момент вибуху чоловік перебував у сторожці, яку значно понівечило ударом. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Поруч також розташовані школа, дитсадок та житлові будинки – там уламками посікло фасади та вибило вікна ударною хвилею.

Окрім цього, під час обстрілу на Фастівщині руйнувань зазнала ветеринарна клініка. Там виникла пожежа: спалахнули також авто, яке стояло поруч, і приватний житловий будинок. Як пізніше повідомили у Київській ОВА, удар вбив близько 20 тварин.

Чому атаки тепер відбуваються і вдень?