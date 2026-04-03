Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
Що відомо про трагедію на Київщині?
Внаслідок атаки на Київщину є один загиблий та вісім постраждалих, серед яких дитина. За словами ОВА, усім людям наразі надається необхідна медична допомога.
Загалом наслідки обстрілу фіксують у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах: там пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об'єкти.
Як повідомляють телеграм-канали, загиблим був охоронець на будівництві у Вишневому. У момент вибуху чоловік перебував у сторожці, яку значно понівечило ударом. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.
Поруч також розташовані школа, дитсадок та житлові будинки – там уламками посікло фасади та вибило вікна ударною хвилею.
Окрім цього, під час обстрілу на Фастівщині руйнувань зазнала ветеринарна клініка. Там виникла пожежа: спалахнули також авто, яке стояло поруч, і приватний житловий будинок. Як пізніше повідомили у Київській ОВА, удар вбив близько 20 тварин.
Чому атаки тепер відбуваються і вдень?
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу розповів, що раніше в більшості регіонів масовані удари здебільшого вкладалися в нічний проміжок. Однак 3 квітня атаку розтягнули майже на пів доби – приблизно з 11-ї вечора до 11-ї дня.
За його словами, така тривалість ламає звичний ритм роботи ППО, бо після нічного нальоту вже немає часу спокійно перезарядитися, перевірити комплекси і просто трохи відновитися.
Ступак додав, що росіяни, схоже, намагаються використати не тільки можливості свого озброєння, а й межу людської витривалості тих, хто тримає небо.