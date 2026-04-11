О последствиях вражеского обстрела проинформировал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Что известно об ударе по Краматорску?

Одна из авиабомб врага попала в жилой дом. Атака произошла около 9:45. Всего в результате повреждены 17 многоквартирных домов и около десятка автомобилей.

Кроме того, по меньшей мере десять человек получили ранения.

В прокуратуре уточнили, что в результате обстрела получили минно-взрывные, черепно-мозговые травмы и осколочные ранения четверо женщин 29, 31, 43, 47 лет и 38, 47, 56, 61, 64 и 89-летние мужчины.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Окончательные последствия атаки на город устанавливаются.

Вот и вся цена российским разговорам о "перемирии" – они пришли сюда убивать и уничтожать. Никакой мир им не нужен,

– написал Филашкин.

Прокуроры открыли уголовное производство по факту совершения очередного военного преступления. Отметим, что российские войска осуществляют масштабный и довольно неожиданный переброс сил из Донецкого направления на Запорожский отрезок фронта. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко подчеркнул, что опрокидывание осуществляется именно с линии боевого столкновения.

Напомним, что 3 апреля российские войска тоже нанесли удары авиабомбами по Краматорску. В результате атаки тогда погибли четыре человека.

