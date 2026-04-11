О последствиях вражеского обстрела проинформировал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Что известно об ударе по Краматорску?
Одна из авиабомб врага попала в жилой дом. Атака произошла около 9:45. Всего в результате повреждены 17 многоквартирных домов и около десятка автомобилей.
Кроме того, по меньшей мере десять человек получили ранения.
В прокуратуре уточнили, что в результате обстрела получили минно-взрывные, черепно-мозговые травмы и осколочные ранения четверо женщин 29, 31, 43, 47 лет и 38, 47, 56, 61, 64 и 89-летние мужчины.
Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Окончательные последствия атаки на город устанавливаются.
Вот и вся цена российским разговорам о "перемирии" – они пришли сюда убивать и уничтожать. Никакой мир им не нужен,
– написал Филашкин.
Прокуроры открыли уголовное производство по факту совершения очередного военного преступления. Отметим, что российские войска осуществляют масштабный и довольно неожиданный переброс сил из Донецкого направления на Запорожский отрезок фронта. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко подчеркнул, что опрокидывание осуществляется именно с линии боевого столкновения.
Напомним, что 3 апреля российские войска тоже нанесли удары авиабомбами по Краматорску. В результате атаки тогда погибли четыре человека.
Где еще гремели взрывы в последнее время и какие последствия?
Российские войска ночью 11 апреля совершили масштабную атаку на Украину, применив около 160 ударных беспилотников разных типов, среди которых ориентировочно 100 составляли дроны-камикадзе "Шахед".
Под ударом были Сумы – один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом, что повлекло за собой пожар. В результате атаки есть пострадавшие, в том числе дети. В Одессе российские силы также атаковали жилую застройку, в результате чего погибли два человека.
Взрывы раздавались и в Киеве и области, где силы противовоздушной обороны работали по целям в воздухе. Кроме того, обстрелы получили Полтавская область: в Лубенском районе повреждена гражданская инфраструктура, в частности магазин и кафе. В результате атаки там погиб один человек.