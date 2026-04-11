Про деталі нічної ворожої атаки розповіли у Повітряних силах.

Як відпрацювали сили ППО?

Зазначається, що дрони летіли одразу з кількох напрямків, зокрема:

Орел;

Міллерово;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

Чауда.

Близько 100 із 160 БпЛА становили "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться у повідомленні ПС.

При цьому, фіксували влучання 20 безпілотників на 10 локаціях, уламки впали ще в 11 місцях.

Повітряний удар традиційно спільними зусиллями відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Разом з тим у Повітряних силах наголошують, що атака триває й досі, адже в небі перебувають кілька російських дронів.



Збиті цілі / Інфографіка ПС

Зауважте! Останнім часом тактика російських обстрілів України помітно змінилася: окрім нічних атак, ворог дедалі частіше завдає ударів і вдень. Ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп в етері 24 Каналу пояснив, що такі дії, ймовірно, спрямовані на додаткове навантаження на українську ППО, а також на посилення психологічного тиску на населення.

Які наслідки обстрілу?