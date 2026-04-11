Его в крайне тяжелом состоянии сначала доставили в больницу. Об этом сообщает Председатель Херсонской ОГА Продкудин Александр.

Что известно о вражеской атаке?

11 апреля около 15:30 российские войска атаковали FPV-дроном троллейбус в Корабельном районе Херсона. Удар пришелся по общественному транспорту, который находился на маршруте.

По предварительным данным, в результате атаки тяжелые ранения получил водитель троллейбуса. Его в крайне тяжелом состоянии срочно доставила "скорая" в медицинское учреждение.

Медики сейчас борются за жизнь пострадавшего и оказывают ему необходимую помощь. Информация о возможных других пострадавших уточняется.

Впоследствии в 17:29 глава ОГА сообщил, что медикам не удалось спасти тяжело раненного водителя троллейбуса. От полученных травм он скончался в больнице.

Последствия обстрела по Херсону / Фото Продкудина Александра

