Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Про це проінформувала Херсонська ОВА.

Дивіться також Ворог атакує "Шахедами" Кривий Ріг: під ударом об'єкт інфраструктури

Які наслідки обстрілу?

У Херсонській ОВА повідомили, що близько 7 ранку росіяни вгатили безпілотником по Дніпровському району міста. Під прицілом ворога опинилась маршрутка з пасажирами.

Внаслідок терору на місці загинули двоє людей – комунальник та жінка. Їхні особи встановлюють.

Ще семеро людей постраждали. Йдеться про шістьох чоловіків та одну жінку. Виявилось, що четверо поранених – це комунальники.

За попередніми даними ОВА, поранені дістали вибухові травми. Медики надають їм допомогу.

Увага! Чутливі кадри, +18! Наслідки атаки / Фото Херсонської ОВА

Останні обстріли України

Уночі 2 травня російська армія обстріляла Харків. Один з "Шахедів" влучив у 12 поверх житлового будинку, але дивом не вибухнув. Однак відомо про двох постраждалих.

Напередодні Росія масовано атакувала Тернопіль. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти промисловості та інфраструктури. Деякі мікрорайони міста були знеструмлені. Постраждали щонайменше 12 людей.