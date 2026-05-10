Там російський дрон атакував машину співробітника міськради. Про таке поінформував голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Що відомо про удар по авто працівника міськради в Херсоні?

Зазначається, що інцидент трапився близько 8:40 ранку в Корабельному районі міста. Ворожий безпілотник поцілив по автівці 53-річного працівника Херсонської міської ради.

Унаслідок атаки чоловік зазнав мінно-вибухової травми й поранення стегна. Його госпіталізували, за його станом стежать лікарі.

До речі, раніше херсонський журналіст Сергій Нікітенко наголошував, що найбільшу небезпеку для міста становлять саме FPV-дрони. Для боротьби з ними використовують антидронові сітки та мобільні групи ППО, однак безпілотники дедалі частіше долітають навіть до районів, які раніше вважалися відносно безпечними.

Це вже далеко не вперше, коли ворог б'є дронами по транспорту: якими були попередні випадки?

Подібні інциденти в українських містах фіксують чи не щоденно. Зокрема, 9 травня у Пологівському районі Запорізької області російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки водій загинув на місці, ще двоє людей дістали поранення та були госпіталізовані.

Напередодні, 7 травня, російські війська продовжили обстріли Дніпропетровщини. Під удар потрапив автомобіль енергетиків, які прямували на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Також російський FPV-дрон атакував службову машину поліції у місті Білопілля. Через вибух двоє правоохоронців отримали важкі травми.

Яка ситуація в Херсоні?

Місцеві жителі та журналісти зазначають, що ситуація в Херсоні останнім часом суттєво погіршилася. Російські FPV-дрони атакують людей просто на вулицях і навіть біля житлових будинків. Попри постійну небезпеку, у деяких районах міста все ще працюють ринки та кав'ярні

Через різке загострення безпекової ситуації у місті тимчасово зупинили рух тролейбусів. Місто перебуває під постійними атаками російських безпілотників. Зокрема, 2 травня російські дрони двічі атакували маршрутні автобуси в Херсоні. Під час одного з ударів у Центральному районі міста постраждав водій автобуса.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в етері 24 Каналу заявляла, що посилилося і дистанційне мінування міста, до того ж окупанти розкидають малопомітні міни-"пряники".