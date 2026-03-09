Херсонський журналіст, редактор видання "Мост" Сергій Нікітенко в ефірі 24 Каналу розповів, як зараз живе місто та які способи захисту від російських дронів використовують місцева влада і самі мешканці. За його словами, останнім часом загроза з повітря лише посилюється.

Як живе Херсон під постійними обстрілами?

Нікітенко розповів, що попри постійні атаки Росії життя у Херсоні не зупинилося. У місті працюють комунальні служби, магазини та базові сервіси, хоча безпекова ситуація залишається дуже складною.

Життя в Херсоні є. Якщо говорити про побутове життя, то працюють комунальники, працюють служби, і з цим проблем немає,

– зазначив журналіст.

Він пояснив, що певною мірою місту навіть легше підтримувати роботу інфраструктури через значне скорочення населення. Після початку повномасштабної війни кількість мешканців Херсонської громади зменшилася більш ніж у чотири рази.

Херсон далеко попереду навіть Києва та багатьох міст України щодо стабільності електро і водопостачання,

– зазначив він.

Водночас місто щодня зазнає обстрілів. Через це регулярно виникають аварії на мережах, пошкоджується інфраструктура та ускладнюється робота бізнесу.

Російські дрони стали головною загрозою для мешканців

За останній рік характер атак на місто суттєво змінився. Якщо раніше росіяни активно застосовували авіабомби або артилерію, то тепер основну небезпеку для цивільних становлять дрони.

З середини 2025 року Херсон фактично перекрили дронами. Це FPV, частково Mavic, а також так звані "Молнія"

– розповів Нікітенко.

Він зазначив, що саме FPV-дрони стали найбільшою проблемою для міста. Вони часто полюють на цивільний транспорт, автобуси або випадкових перехожих, тому небезпека існує майже на всій території Херсона.

Основна загроза зараз – це FPV-дрони. Це прям найголовніша небезпека,

– наголосив він.

Журналіст додав, що останні місяці кількість таких атак лише зростає. Частину безпілотників вдається перехопити, однак значна кількість усе ж долітає до міста і продовжує тероризувати цивільних.

До уваги! 21 лютого російський дрон вдарив по маршрутному таксі у Херсоні. Троє людей зазнали поранень, серед них водій та дві пасажирки.

Як у Херсоні намагаються захиститися від атак дронів?

У місті поступово запроваджують різні способи захисту від дронів. Зокрема, частину вулиць почали перекривати спеціальними антидроновими сітками, які можуть зупиняти або відхиляти безпілотники.

Частину вулиць ще наприкінці літа і восени затягнули антидроновими сітками. І вони вже працюють,

– зазначив Нікітенко.

За його словами, вже були випадки, коли FPV-дрони заплутувалися в таких сітках або не могли дістатися до цілі. Інколи вони навіть зупиняють скиди боєприпасів із безпілотників.

Я бачив, як сітки стримують скиди з Mavic – такі пластикові гранати просто залишаються на них,

– розповів він.

Журналіст додав, що окрім інженерних рішень у місті працюють і спеціальні групи, які намагаються збивати безпілотники зі стрілецької зброї. Водночас самі мешканці також поступово виробляють власні правила безпеки і намагаються пересуватися містом у більш захищених районах.

Херсонці вже виробили свої безпекові правила: знають, де краще пересуватися і в який час,

– пояснив Нікітенко.

Він зазначив, що навіть ці умовні правила не гарантують повної безпеки. Дрони дедалі частіше з'являються у районах, які раніше вважалися відносно спокійними.

Я все частіше чую FPV-дрони навіть у віддаленіших районах міста,

– додав він.

Журналіст наголосив, що частина безпілотників долітає до міста та атакує цивільну інфраструктуру. Вони можуть влучати у транспорт, житлові будинки або просто падати у дворах, що створює постійну небезпеку для мешканців.

Що відомо про останні події на Херсонщині?