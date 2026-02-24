Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.
Як українці на окупованих територіях втрачають трудовий стаж?
Після окупації частини Херсонської області росіяни припинили трудові відносини з українськими роботодавцями заднім числом – з 24 лютого 2022 року.
Працівників повинні "перепризначити" за російським законодавством і внесли записи у трудові книжки.
Якщо люди виїхали до Росії, але не пройшли цієї процедури, то фактично залишилися поза системою: без підтвердженого стажу, без нарахувань і без повноцінних виплат. Російські компанії не визнають український стаж без оформлення через окупаційні органи. Тобто люди фактично втратили свої роки стажу.
Постанова про розрив трудових відносин у Херсонській області
Кримчан змушують перереєстровувати житло
Окупаційна влада Криму планує встановити кінцевий строк для перереєстрації нерухомості, яка не внесена до російського реєстру з 2014 року.
Перереєстрація передбачає внесення об'єкта до російського державного реєстру нерухомості.
Якщо ж цього не зробити, то власник матиме труднощі з продажем нерухомості, а також з її передаванням у подарунок або спадок.