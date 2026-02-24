Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Як українці на окупованих територіях втрачають трудовий стаж?

Після окупації частини Херсонської області росіяни припинили трудові відносини з українськими роботодавцями заднім числом – з 24 лютого 2022 року.

Працівників повинні "перепризначити" за російським законодавством і внесли записи у трудові книжки.

Якщо люди виїхали до Росії, але не пройшли цієї процедури, то фактично залишилися поза системою: без підтвердженого стажу, без нарахувань і без повноцінних виплат. Російські компанії не визнають український стаж без оформлення через окупаційні органи. Тобто люди фактично втратили свої роки стажу.

Постанова про розрив трудових відносин у Херсонській області

