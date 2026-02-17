Який строк перереєстрації нерухомості хочуть встановити?

Ініціативу озвучив підконтрольний Кремлю голова Володимир Немцев під час засідання Ради 11 лютого, пише медіа "Інтент".

За його словами, найбільш проблемним питанням залишається нерухомість, права на яку виникли до березня 2014 року, та вона не внесена до російського державного реєстру.

Він запропонував встановити конкретний строк, протягом якого власники повинні внести свої об'єкти до російського реєстру. Це дозволить окупаційній адміністрації завершити переведення нерухомості на російську систему обліку.

Конкретну дату поки що не визначили. Водночас раніше у Росії вже намагалися встановити обов'язкову перереєстрацію нерухомості у Криму до 1 січня 2026 року, однак відповідний законопроєкт не був ухвалений.

Що означає перереєстрація і що буде з нерухомістю без неї?

Перереєстрація передбачає внесення об'єкта до російського державного реєстру нерухомості. Саме цей реєстр використовується окупаційною владою для підтвердження права власності й проведення будь-яких юридичних операцій з майном.

Якщо об'єкт не внесений до цього реєстру, його власник не може повноцінно розпоряджатися нерухомістю у межах російської системи. Зокрема, виникають обмеження на продаж, дарування або оформлення спадщини.

Важливо! Подібну процедуру вже запровадили на інших окупованих територіях України. У частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей встановлено кінцевий строк перереєстрації нерухомості до 1 січня 2028 року.

Як росіяни націоналізують житло на окупованих територіях?