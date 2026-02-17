Какой срок перерегистрации недвижимости хотят установить?
Инициативу озвучил подконтрольный Кремлю глава Владимир Немцев во время заседания Рады 11 февраля, пишет медиа "Интент".
По его словам, наиболее проблемным вопросом остается недвижимость, права на которую возникли до марта 2014 года, и она не внесена в российский государственный реестр.
Он предложил установить конкретный срок, в течение которого владельцы должны внести свои объекты в российский реестр. Это позволит оккупационной администрации завершить перевод недвижимости на российскую систему учета.
Конкретную дату пока что не определили. В то же время ранее в России уже пытались установить обязательную перерегистрацию недвижимости в Крыму до 1 января 2026 года, однако соответствующий законопроект не был принят.
Что означает перерегистрация и что будет с недвижимостью без нее?
Перерегистрация предусматривает внесение объекта в российский государственный реестр недвижимости. Именно этот реестр используется оккупационными властями для подтверждения права собственности и проведения любых юридических операций с имуществом.
Если объект не внесен в этот реестр, его владелец не может полноценно распоряжаться недвижимостью в рамках российской системы. В частности, возникают ограничения на продажу, дарения или оформления наследства.
Важно! Подобную процедуру уже ввели на других оккупированных территориях Украины. В частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей установлен конечный срок перерегистрации недвижимости до 1 января 2028 года.
Как россияне национализируют жилье на оккупированных территориях?
В Рубежном луганской области продолжается так называемая "национализация" жилья, которую российская администрация подает как упорядочение имущества. Несмотря на остановку показательного восстановления из-за нехватки средств, оккупанты продолжают забирать недвижимость у украинцев.
Как сообщалось ранее Центром противодействия дезинформации, российские власти официально разрешила забирать имущество на оккупированных территориях. 20 октября 2025 вступила в силу инициатива о возможности признания недвижимости бесхозяйственной, а потому внесения в госреестр.