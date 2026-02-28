Наразі їм заочно повідомили про підозру в державній зраді. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.

Що відомо про катівню в центрі Херсона?

У 2022 році в Херсоні під час окупації росіяни влаштували катівню в самому центрі міста і підвалі захопленої будівлі. Вона створена за всіма "стандартами" ФСБ Росії. Там утримували цивільних прикутих до батарей і без доступу до вбиральні. Люди перебували в темному антисанітарному приміщенні.

Окупанти також застосовували різні види катувань: використовували електрострум, імітували розстріли, погрожували сексуальним насильством. Все це вони робили, щоб вибити зізнання про нібито співпрацю з українськими правоохоронцями.

Як зазначається в Офісі Генпрокурора, у липні російські військові викрали чоловіка. Вони допитували його, погрожувати та імітували страту. Після чого тримали в підвалі більше місяця. У серпні його вивезли та кинули на одній з вулиць міста.

Іншого жителя міста затримали у вересні. Його також били, катували струмом та вимагали зізнання у його причетності до наведення атак по російських позиціях.

Що відомо про колаборантів?

Двоє місцевих жителів приєдналось до цієї "структури" влітку 2022 року. Там вони отримали посади в підрозділах спецоперацій та міжнародного відділу. Їхнім завданням було шукати й переслідувати антиросійських жителів міста.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура обом чоловікам оголошено підозру за фактами державної зради, участі в незаконному збройному формуванні та жорстокому поводженні з цивільними.

