Наразі їм заочно повідомили про підозру в державній зраді. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.
Читайте також Росія підірвала дамбу тритонною авіабомбою біля Осикового: DeepState повідомляє про підтоплення
Що відомо про катівню в центрі Херсона?
У 2022 році в Херсоні під час окупації росіяни влаштували катівню в самому центрі міста і підвалі захопленої будівлі. Вона створена за всіма "стандартами" ФСБ Росії. Там утримували цивільних прикутих до батарей і без доступу до вбиральні. Люди перебували в темному антисанітарному приміщенні.
Приміщення катівні у Херсоні / Фото Прокуратури України
Катівня в окупованому Херсоні / Фото Прокуратура України
Окупанти також застосовували різні види катувань: використовували електрострум, імітували розстріли, погрожували сексуальним насильством. Все це вони робили, щоб вибити зізнання про нібито співпрацю з українськими правоохоронцями.
Як зазначається в Офісі Генпрокурора, у липні російські військові викрали чоловіка. Вони допитували його, погрожувати та імітували страту. Після чого тримали в підвалі більше місяця. У серпні його вивезли та кинули на одній з вулиць міста.
Іншого жителя міста затримали у вересні. Його також били, катували струмом та вимагали зізнання у його причетності до наведення атак по російських позиціях.
Що відомо про колаборантів?
Двоє місцевих жителів приєдналось до цієї "структури" влітку 2022 року. Там вони отримали посади в підрозділах спецоперацій та міжнародного відділу. Їхнім завданням було шукати й переслідувати антиросійських жителів міста.
Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура обом чоловікам оголошено підозру за фактами державної зради, участі в незаконному збройному формуванні та жорстокому поводженні з цивільними.
Херсонець, який співпрацював з окупаційною владою / Фото Прокуратура України
Місцевий житель, який допомагав катувати цивільних / Фото Прокуратура України
Що відомо про інші військові злочини росіян?
21 лютого на Сумщині російський дрон убив чотирьох цивільних у Шосткинському районі: двох братів 23 і 17 років та подружжя, серед яких була медикиня і поліцейський. За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, спершу хлопці підірвалися на боєприпасі, після чого під час їхньої евакуації ворог прицільно атакував автомобіль швидкої допомоги, унаслідок чого автівка загорілася і всі, крім водія, загинули.
На Куп’янському напрямку поблизу села Середній Бурлук російський безпілотник "Ланцет" влучив в евакуаційний автомобіль підрозділу "Білі Янголи", унаслідок чого загинули поліцейські Юлія Келеберда (23 роки) та Євген Калган (39 років), ще один їхній колега зазнав поранень.
На Харківщині внаслідок удару російського дрона “Герань-2” по приватному будинку в Богодухові загинули 34-річний чоловік і троє його маленьких дітей – двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка. Їхня 34-річна мати, яка перебуває на 35 тижні вагітності, вижила, отримавши черепно-мозкову травму та опіки, а родина лише кілька днів тому евакуювалася із прифронтового Золочева.