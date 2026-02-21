На жаль, загинув неповнолітній. Страшні деталі розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Що відомо про вбивство цивільних на Сумщині 21 лютого?

Злочин окупантів жахає. Судячи з того, що написав Григоров, росіяни спеціально переслідували поранених дроном – щоб уже точно вбити.

Російський дрон вбив чотирьох цивільних. Це два брати, одному 17 років та подружня пара. Жінка була медиком. Ворог скинув боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади. На цій вибухівці підірвалися двоє братів. Із пораненнями їх госпіталізували медики. Дорогою до лікарні росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БпЛА,

– ідеться в дописі посадовця.

Начальник ОВА додав, що після удару автівка загорілася. Загинули всі, окрім водія – йому вдалося врятуватися. Зараз чоловік із важкими опіками в лікарні.

Невимовний біль. Співчуття рідним і близьким загиблих,

– написав Григоров.

24 Канал висловлює співчуття всім, хто знав загиблих. Вічна пам'ять!

ЗМІ навели деталі

Місцеве видання Сумщини "Кордон.Медіа" поінформувало, що трагедія сталася в Шосткинському районі області. Журналісти уточнили, що одному з братів було 17 років.

"Загинули хлопці, яких намагалися врятувати після підриву на боєприпасі, а також двоє цивільних – подружня пара. Жінка працювала медиком, її чоловік – поліцейський", – навело дані ЗМІ.