Спостерігається значна загроза російських атак. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.
Про що попередили мешканців Сумщини?
Мешканців Великої Писарівки, Ямного та Вільного на Сумщині закликали без нагальної потреби не виходити з дому ввечері та 22 лютого.
Голова громади наголосила, що за інформацією від військових, ворог активізувався, а його дії можуть становити загрозу для цивільного населення.
Людей просять максимально обмежити пересування та не перебувати на відкритій місцевості. Такі рекомендації пов'язані з безпековою ситуацією в регіоні. У громаді наголошують на необхідності бути уважними та обережними, а також стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади.
Зверніть увагу! Зазначені пункти знаходяться недалеко від кордону із Росією та часто стають мішенню для окупантів.
Що відомо про спроби росіян просунутися на Сумському напрямку?
Український військовий оглядач Костянтин Машовець 19 лютого повідомив, що російські війська не досягли суттєвих тактичних успіхів на Сумському напрямку, попри спроби прорвати українську оборону поблизу Писарівки (на північ від Сум) та Мар'їного (на північний схід від Сум).
В етері 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж висловив думку про те, що російські сили посилили тиск на Сумщині, Харківщині та інших фронтових напрямках у зв'язку з активними переговорами. Противник після вирішив атакувати на всіх секторах фронту, проводити тактичні операції, сподіваючись, що в СОУ не вистачить сил стримувати їх.
22 росіянина намагалися проникнути на територію Сумщини через газопровід, але назад зміг повернутися лише один. Українські десантники завчасно отримали дані розвідки та успішно відпрацювали по ворогах за допомогою безпілотних систем і артилерії.