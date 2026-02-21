Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Що відомо про атаку на Сумщину?
У суботу, 21 лютого, близько 13:00 Повітряні сили України попередили про рух швидкісної цілі у напрямку Сумщини.
Згодом, за кілька хвилин мешканці Охтирки почули звук вибуху. Припускають, що детонація могла відбутись за межами міста.
Офіційна інформація щодо масштабів та наслідків атаки наразі уточнюється.
Де ще сьогодні гриміли вибухи?
У ніч проти 21 лютого російські війська атакували Одесу. Постраждали цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура, зокрема зруйновано чотири будинки, автомобілі, гаражі та заклад освіти. Значних пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії. Поранено двох людей.
Російські війська 21 лютого завдали удару дроном по маршрутному таксі у Херсоні. Щонайменше троє людей зазнали поранень.
Ударні безпілотники летіли й на Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали цивільні авто. Ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівках.