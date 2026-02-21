Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Дивіться також Ворожі БпЛА в Одесі пошкодили будинки та інфраструктуру: постраждало двоє людей

Що відомо про атаку на маршрутне таксі у Херсоні?

Близько 06:35 21 лютого ворожі війська вгатили по цивільному транспорту – маршрутному таксі – у Херсоні.

Спершу стало відомо про одного постраждалого – 71 річного водія транспорту. За попередньою інформацією, він отримав мінно-вибухову травму, акубаротравму та поранення обличчя.

Згодом за допомогою до лікарів звернулась 62-річна пасажирка автобуса. У жінки медики виявили наслідки вибухової травми, забій та уламкове поранення руки. У 42-річної жінки діагностували контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Які ще міста нещодавно атакував ворог?