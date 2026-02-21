Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Что известно об атаке на маршрутное такси в Херсоне?

Около 06:35 21 февраля вражеские войска ударили по гражданскому транспорту – маршрутном такси – в Херсоне.

Сначала стало известно об одном пострадавшем – 71 летнего водителя транспорта. По предварительной информации, он получил минно-взрывную травму, акубаротравму и ранение лица.

Впоследствии за помощью к врачам обратилась 62-летняя пассажирка автобуса. У женщины медики обнаружили последствия взрывной травмы, ушиб и осколочное ранение руки. У 42-летней женщины диагностировали контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

