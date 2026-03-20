Поховають Святійшого патріарха у неділю, 22 березня. Про це повідомила Православна церква України.
Що відомо про прощання з Філаретом?
У Києві розпочалось прощання із патріархом Філаретом о 20:00. Місцеві медіа показали кадри з Собору. Зазначається, що церемонію очолює митрополит Епіфаній.
У ПЦУ додали, що прощання триватиме увесь вечір 20 березня та протягом наступного дня. Чин відспівування та поховання відбудуться 22 березня.
Протоієрей Володимирського собору Олександр Шмуригін розповів журналістам, що Філарета ніхто не міг переламати, а усі йшли разом із ним до Господа.
Віряни згадують Святійшого патріарха як просту, скромну людину глибокої віри та твердості.
Заупокійні молитви тривали й у Володимирському соборі, де Філарет прослужив майже 60 років. Там він й заповів себе поховати. У ТСН нагадали, що останню свою літургію патріарх відслужив 7 січня. За даними свідків, вже тоді Філарет був "дуже слабким" і йому допомагали інші священники.
Що відомо про смерть Філарета?
20 березня стало відомо, що на 98 році життя помер Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет через загострення хронічних хвороб.
9 березня його госпіталізували. Опісля повідомлялось, що він у важкому стані. Попри покращення показників, була загроза для життя через похилий вік.
Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть патріарха та назвав його одним із головних захисників державності та незалежності української церкви.