Поховають Святійшого патріарха у неділю, 22 березня. Про це повідомила Православна церква України.

Що відомо про прощання з Філаретом?

У Києві розпочалось прощання із патріархом Філаретом о 20:00. Місцеві медіа показали кадри з Собору. Зазначається, що церемонію очолює митрополит Епіфаній.

Тіло Святійшого патріарха привезли до собору: дивіться відео

У ПЦУ додали, що прощання триватиме увесь вечір 20 березня та протягом наступного дня. Чин відспівування та поховання відбудуться 22 березня.

Прощання із Філаретом у столиці: дивіться відео

Протоієрей Володимирського собору Олександр Шмуригін розповів журналістам, що Філарета ніхто не міг переламати, а усі йшли разом із ним до Господа.

Віряни згадують Святійшого патріарха як просту, скромну людину глибокої віри та твердості.

У Києві прощаються із патріархом Філаретом: дивіться відео

Заупокійні молитви тривали й у Володимирському соборі, де Філарет прослужив майже 60 років. Там він й заповів себе поховати. У ТСН нагадали, що останню свою літургію патріарх відслужив 7 січня. За даними свідків, вже тоді Філарет був "дуже слабким" і йому допомагали інші священники.

Кадри з церемонії прощання з Філаретом: дивіться відео

Що відомо про смерть Філарета?