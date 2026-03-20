За словами президента, Філарет був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Як Зеленський відреагував на смерть патріарха?
Президент висловив свої співчуття Митрополиту Епіфанію та усім православним. Він також назвав патріарха одним з найбільших захисників самостійності та державності української церкви.
Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви. І без енергії, характеру та сміливості Патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України,
– заявив Зеленський.
Він додав, що слід обов'язково пам'ятати те, як патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України.
Що відомо про патріарха Філарета?
Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет був ключовим діячем українського церковного руху за незалежність. У січні 2019 року його було нагороджено званням Героя України.
Як зазначили у ПЦУ, саме завдяки рішенню та свідомій позиції Філарета стало можливим проведення 15 грудня 2018 року Об'єднавчого Собору у Святій Софії у Києві, організаційне створення єдиної помісної Православної Церкви України та отримання Томоса про автокефалію.
Він очолював Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995 – 2018 роках і був одним із ключових діячів українського церковного руху за незалежність.
