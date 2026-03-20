По словам президента, Филарет был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Как Зеленский отреагировал на смерть патриарха?
Президент выразил свои соболезнования Митрополиту Епифанию и всем православным. Он также назвал патриарха одним из крупнейших защитников самостоятельности и государственности украинской церкви.
Украинский народ всегда будет уважать его вклад в развитие поместной церкви. И без энергии, характера и смелости Патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что следует обязательно помнить то, как патриарх Филарет учил объединяться вокруг идеи сильной, независимой Украины.
Что известно о патриархе Филарете?
Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет был ключевым деятелем украинского церковного движения за независимость. В январе 2019 года он был награжден званием Героя Украины.
Как отметили в ПЦУ, именно благодаря решению и сознательной позиции Филарета стало возможным проведение 15 декабря 2018 года Объединительного Собора в Святой Софии в Киеве, организационное создание единой поместной Православной Церкви Украины и получения Томоса об автокефалии.
Он возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) в 1995 – 2018 годах и был одним из ключевых деятелей украинского церковного движения за независимость.
