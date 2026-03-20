Похоронят Святейшего патриарха в воскресенье, 22 марта. Об этом сообщила Православная церковь Украины.

Что известно о прощании с Филаретом?

В Киеве началось прощание с патриархом Филаретом в 20:00. Местные медиа показали кадры из собора. Отмечается, что церемонию возглавляет митрополит Епифаний.

В ПЦУ добавили, что прощание продлится весь вечер 20 марта и в течение следующего дня. Отпевание и погребение – 22 марта.

Протоиерей Владимирского собора Александр Шмурыгин рассказал журналистам, что Филарета никто не мог переломить, а все шли вместе с ним к Господу.

Верующие вспоминают Святейшего патриарха как простого, скромного человека глубокой веры и твердости.

Заупокойные молитвы продолжались и во Владимирском соборе, где Филарет прослужил почти 60 лет. Там он и завещал себя похоронить. ТСН напомнила, что последнюю свою литургию патриарх отслужил 7 января. По данным свидетелей, уже тогда Филарет был "очень слабым" и ему помогали другие священники.

Что известно о смерти Филарета?