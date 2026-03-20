Інформацію про дату й місце похорону в коментарі для ТСН надав настоятель Володимирського собору Києва Борис Табачек. Він також розповів про останні дні життя патріарха.

Коли буде похорон Філарета?

Похвання патріарха може відбутися вже в неділю, 22 березня. Відспівають його у Володимирському соборі.

Деталі прощання буде вирішувати Священний Синод. До 18:00 20 березня це питання буде вирішено. Скоріш за все, похорон відбудеться на третій день. У Володимирському соборі буде відспівування,

– зазначив Табачек.

Він уточнив, що останні дні свого життя патріарх провів у медичному закладі "Феофанія", де проходив лікування. За два дні до смерті з ним спілкувалися священники з Володимирського собору.

Табачек згадує, що померлий до останнього був у хорошому гуморі, давав настанови, говорив, що треба з усіма миритися й мати любов. Філарет говорив і про те, що піст не має користі без молитви.

Коли лікарі запитали у нього про самопочуття, то він їм теж казав про любов, що без любові ніщо не приносить користі. Такими були його останні дні,

– поділився настоятель Володимирського собору.

Зазначимо, що 9 березня через загострення хвороб Філарета госпіталізували до однієї зі столичних лікарень.

Митрополит ПЦУ Епіфаній повідомляв, що смерть настала через ускладнення хронічних захворювань.

Водночас він підкреслив важливий внесок Філарета в розвиток українського православ'я, зокрема у боротьбу за автокефалію та становлення ПЦУ.