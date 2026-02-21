Об этом сообщают корреспонденты Общественного телевидения.
Смотрите также В Одесской области россияне снова ударили по энергетическому объекту ДТЭК: какие последствия
Что известно об атаке на Сумскую область?
В субботу, 21 февраля, около 13:00 Воздушные силы Украины предупредили о движении скоростной цели в направлении Сумщины.
Впоследствии, через несколько минут жители Ахтырки услышали звук взрыва. Предполагают, что детонация могла произойти за пределами города.
Официальная информация о масштабах и последствиях атаки пока уточняется.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще сегодня гремели взрывы?
В ночь на 21 февраля российские войска атаковали Одессу. Пострадали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура, в частности разрушены четыре дома, автомобили, гаражи и учебное заведение. Значительные повреждения получили склады энергетической компании. Ранены два человека.
Российские войска 21 февраля нанесли удар дроном по маршрутному такси в Херсоне. По меньшей мере три человека получили ранения.
Ударные беспилотники летели и на Запорожье. В результате вражеской атаки повреждения получили гражданские авто. Ударной волной выбило окна в многоэтажках.