Об этом сообщают корреспонденты Общественного телевидения.

Что известно об атаке на Сумскую область?

В субботу, 21 февраля, около 13:00 Воздушные силы Украины предупредили о движении скоростной цели в направлении Сумщины.

Впоследствии, через несколько минут жители Ахтырки услышали звук взрыва. Предполагают, что детонация могла произойти за пределами города.

Официальная информация о масштабах и последствиях атаки пока уточняется.

