Наблюдается значительная угроза российских атак. Об этом на своей странице в фейсбуке написала председатель Великописаревской общины Людмила Бирюкова.
О чем предупредили жителей Сумщины?
Жителей Великой Писаревки, Ямного и Вольного на Сумщине призвали без необходимости не выходить из дома вечером и 22 февраля.
Председатель общины отметила, что по информации от военных, враг активизировался, а его действия могут представлять угрозу для гражданского населения.
Людей просят максимально ограничить передвижение и не находиться на открытой местности. Такие рекомендации связаны с ситуацией с безопасностью в регионе. В громаде подчеркивают необходимость быть внимательными и осторожными, а также следить за официальными сообщениями местных властей.
Обратите внимание! Указанные пункты находятся недалеко от границы с Россией и часто становятся мишенью для оккупантов.
Что известно о попытках россиян продвинуться на Сумском направлении?
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 февраля сообщил, что российские войска не достигли существенных тактических успехов на Сумском направлении, несмотря на попытки прорвать украинскую оборону вблизи Писаревки (к северу от Сум) и Марьино (к северо-востоку от Сум).
В эфире 24 Канала генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж высказал мнение о том, что российские силы усилили давление на Сумщине, Харьковщине и других фронтовых направлениях в связи с активными переговорами. Противник после решил атаковать на всех секторах фронта, проводить тактические операции, надеясь, что в СОУ не хватит сил сдерживать их.
22 россиянина пытались проникнуть на территорию Сумщины через газопровод, но обратно смог вернуться только один. Украинские десантники заблаговременно получили данные разведки и успешно отработали по врагам с помощью беспилотных систем и артиллерии.