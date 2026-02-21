Наблюдается значительная угроза российских атак. Об этом на своей странице в фейсбуке написала председатель Великописаревской общины Людмила Бирюкова.

О чем предупредили жителей Сумщины?

Жителей Великой Писаревки, Ямного и Вольного на Сумщине призвали без необходимости не выходить из дома вечером и 22 февраля.

Председатель общины отметила, что по информации от военных, враг активизировался, а его действия могут представлять угрозу для гражданского населения.

Людей просят максимально ограничить передвижение и не находиться на открытой местности. Такие рекомендации связаны с ситуацией с безопасностью в регионе. В громаде подчеркивают необходимость быть внимательными и осторожными, а также следить за официальными сообщениями местных властей.

Обратите внимание! Указанные пункты находятся недалеко от границы с Россией и часто становятся мишенью для оккупантов.

Что известно о попытках россиян продвинуться на Сумском направлении?