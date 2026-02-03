Таку думку в етері 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що попередній раунд переговорів в Абу-Дабі засвідчив, що російська делегація намагалась нав'язати позицію, що Росія все одно наступає і буцімто в України немає перспектив втримати Донбас й інші регіони.

Після переговорів ворог вдався до нової тактики

Українська переговорна група, як вказав генерал армії, чітко показала, що перспектив у Росії немає, а інформація про невеличкі успіхи на полі бою, яка з'являлась – більше фейкова, яка не мала підтвердження. Зі слів Маломужа, після повернення з ОАЕ росіянами була відпрацьована нова модель поведінки – наступати по всьому фронту, промацувати альтернативні ділянки.

Це як раз Сумщина, Харківщина у таких секторах: Вовчанськ, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Росія неодноразово заявляла, що ці населені пункти і станція захоплені, хоча Україна доводила, що це не так.

"Росія намагається вбити альтернативні клини з метою показати, що вона має успіхи, з іншого боку – аби підтвердити те, що вже не раз доповідали Путіну. Адже той ставить питання таким чином, що немає реальних доказових матеріалів, крім того, що говорять генерали. Деякі з них вже зняті. Тому пішла активізація на цьому напрямку", – пояснив Маломуж.

До відома! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло констатував, що ворог посилився тиск на Сумщині, де тривалий період ситуація була стабільною. Він озвучив, що є ймовірність, що окупанти знову зайшли в Андріївку, яка раніше була звільнена СОУ. З його слів, мета росіян – дістатися Писарівки й Мар'їного, аби наблизитися до Сум і мати змогу обстрілювати місто з артилерії.

Ексочільник СЗР наголосив, що сьогодні є ще один важливий сектор на фронті, він пов'язаний зі Слов'янськом. Триває атака по Донеччині з півночі. Ворог посилив тиск для того, щоб рухатися з півдня і півночі, замкнути в цілому цю ділянку, штурмувати потужний укріпрайон Слов'янська, а знизу – Костянтинівку, Покровськ, Мирноград.

Це стратегічний задум ворога – провести такі тактичні операції, передбачаючи, що в ЗСУ не буде достатньо сил і засобів їх стримувати по всіх секторах одночасно. Але ми тримаємо позиції, відбиваємо атаки, а найголовніше – знаємо про плани ворога. Зараз триває активна бойова робота по всьому фронту,

– підкреслив генерал армії.

Пріоритетом для ворога залишається Гуляйполе, але там, зі слів Маломужа, ситуацію Силам оборони вже вдалося більшою мірою стабілізувати. Перспектив здійснювати в цьому районі тактичний наступ, просуваючись до Запоріжжя, у ворога вже немає.

Генерал армії зауважив, що СОУ завдають втрат ворогу і по низці секторів фронту вони є великі, зокрема на Покровсько-Мирноградському напрямку. Поповнювати їх Росії стає дедалі складніше.

Мирні переговори: на якій вони стадії?