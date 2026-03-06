Про це інформує поліція Херсонської області.
Про що попереджають правоохоронці?
5 березня правоохоронці виявили протипіхотні міни на вулиці Костя Гордієнка (колишня Лавреньова) в районі будинку №29. За попередньою інформацією, замінованою може бути більша територія.
Поліція закликає мешканців Херсона бути максимально обережними й не пересуватись районом, де було зафіксовано виявлення ворожих мін.
Будьте обачними, не наражайте себе на небезпеку!,
– закликали у поліції.