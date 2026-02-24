Про подію поінформували у Херсонській ОВА.

Дивіться також Росія обнулила трудовий стаж мешканцям Херсонщини

Що відомо про вибух у Херсоні?

За попередньою інформацією, вибух пролунав близько 13:00 у середмісті, коли комунальники займалися збором сміття. Під час робіт здетонував невідомий об’єкт.

Найбільше постраждав 60-річний чоловік. У нього зафіксували вибухову травму та уламкові поранення черевної порожнини. Чоловіка у тяжкому стані доправили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

Ще шестеро працівників звернулися до лікарів самостійно. Серед них – 3 жінок віком 31, 42 і 53 роки та 3 чоловіків 51, 54 і 62 років. У них діагностували вибухові травми, контузії та гострі реакції на стрес.

Після огляду та надання допомоги постраждалим призначили амбулаторне лікування. Правоохоронці з’ясовують усі деталі події. У регіоні неодноразово наголошували на ризику детонації боєприпасів та інших небезпечних предметів, що могли залишитися після ворожих обстрілів.

Внаслідок обстрілу того ж дня близько 09:00 того ж дня загинув 62-річний комунальник, який святкував своє день народження.

У водоканалі розповіли, що загиблий – Олександр Баранов – працював машиністом насосних установок дільниці з експлуатації каналізаційних насосних станцій.

"Витриманий, мужній, відповідальний, він до останньої хвилини дбав про добробут рідного міста… Колеги пам’ятатимуть Олександра Володимировича як справжнього професіонала, надійного товариша та людину з великим серцем, яка ніколи не відмовляла у допомозі", – написали у водоканалі.

Україною прокотилася серія терактів