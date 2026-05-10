Там российский дрон атаковал машину сотрудника горсовета. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Ярослав Шанько.

К теме Россия воспользовалась паузой: в ISW проанализировали, прекратились ли бои на фронте во время перемирия

Что известно об ударе по авто работника горсовета в Херсоне?

Отмечается, что инцидент произошел около 8:40 утра в Корабельном районе города. Вражеский беспилотник попал по машине 53-летнего работника Херсонского городского совета.

В результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму и ранение бедра. Его госпитализировали, за его состоянием следят врачи.

Кстати, ранее херсонский журналист Сергей Никитенко отмечал, что наибольшую опасность для города представляют именно FPV-дроны. Для борьбы с ними используют антидронные сетки и мобильные группы ПВО, однако беспилотники все чаще долетают даже до районов, которые ранее считались относительно безопасными.

Это уже далеко не впервые, когда враг бьет дронами по транспорту: какими были предыдущие случаи?

Подобные инциденты в украинских городах фиксируют едва ли не ежедневно. В частности, 9 мая в Пологовском районе Запорожской области российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки водитель погиб на месте, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.

Накануне, 7 мая, российские войска продолжили обстрелы Днепропетровщины. Под удар попал автомобиль энергетиков, которые направлялись на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Также российский FPV-дрон атаковал служебную машину полиции в городе Белополье. Из-за взрыва двое правоохранителей получили тяжелые травмы.

Какова ситуация в Херсоне?

Местные жители и журналисты отмечают, что ситуация в Херсоне в последнее время существенно ухудшилась. Российские FPV-дроны атакуют людей прямо на улицах и даже возле жилых домов. Несмотря на постоянную опасность, в некоторых районах города все еще работают рынки и кафе

Из-за резкого обострения ситуации с безопасностью в городе временно остановили движение троллейбусов. Город находится под постоянными атаками российских беспилотников. В частности, 2 мая российские дроны дважды атаковали маршрутные автобусы в Херсоне. Во время одного из ударов в Центральном районе города пострадал водитель автобуса.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала заявляла, что усилилось и дистанционное минирование города, к тому же оккупанты разбрасывают малозаметные мины-"пряники".