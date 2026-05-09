Еще двое пассажиров получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает Запорожская ОГА.

Что известно об атаке россиян?

По данным ОВА, удар произошел в одном из населенных пунктов Пологовского района. Российский FPV-дрон попал непосредственно в легковой автомобиль, в котором находились три человека.

В результате атаки водитель погиб на месте от полученных травм. Им был 67-летний мужчина.

Кроме погибшего, в автомобиле находились еще двое пассажиров – 62-летний мужчина и 61-летняя женщина. Оба получили ранения различной степени тяжести – осколочные ранения рук, ног и другие травмы.

Пострадавших оперативно госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Информация об их состоянии уточняется.

Атаковала ли Россия еще какие-то области, несмотря на перемирие?

В ночь на 9 мая российские войска совершили комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные беспилотники. Под удар попали две области, где зафиксированы разрушения, пожары и человеческие жертвы.

По данным Воздушных сил, российские войска атаковали Украину с 18:00 8 мая. Враг применил баллистическую ракету типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма, а также 43 ударные беспилотники типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 34 вражеских БпЛА на юге, севере и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 9 дронов в шести локациях, а также падение обломков в двух местах.

В частности, в Сумской области ночью под ударом оказалась Березовская община. В результате атаки возник масштабный пожар на территории частного домовладения. Спасатели ГСЧС были вынуждены временно приостанавливать работы из-за угрозы повторных обстрелов и отходить в безопасные места.

Впоследствии все очаги горения удалось ликвидировать. Информация о пострадавших в Сумской области не поступала.

На Днепропетровщине ситуация была хуже. Почти 20 раз российские войска атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.

На Никопольщине под обстрелами оказались райцентр, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Повреждена инфраструктура, киоск, магазин, кафе и частные дома. В результате атак погиб 35-летний мужчина. Также ранения получили три человека:

39-летняя женщина находится в тяжелом состоянии в больнице

31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно

Отдельно враг атаковал Дубовиковскую громаду Синельниковского района. Там повреждены предприятие и сельскохозяйственная техника. В результате удара погиб еще один человек.

Что известно о перемирии?

8 мая Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей о трехдневного перемирия и масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Позже информацию о договоренности подтвердили и в Киеве, и в Москве.

Источники во власти сообщили 24 Каналу, что Украина согласилась обеспечить безопасное проведение парада на Красной площади в обмен на возвращение тысячи украинских пленных. По словам собеседника, Зеленский отдельным решением исключил место проведения парада в Москве из перечня потенциальных целей для украинского вооружения. Президент также отметил, что жизнь военнопленных является для Украины значительно важнее любых символических целей в России.

Несмотря на официальные заявления о режиме тишины, уже после начала перемирия появились сообщения о российских обстрелах и боевой активности на отдельных участках фронта. Украинская сторона заявила, что будет реагировать зеркально.

По словам источника 24 Канала, если Россия не будет запускать ракеты и дроны и не будет вести обстрелы, Украина также будет воздерживаться от ударов. Однако в случае атак со стороны оккупантов украинские силы будут отвечать.